Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его республика оказалась более подготовленной к пандемии коронавируса, чем другие страны. Именно с этим он связывает критику, которая обрушилась на официальный Минск в последние недели.

Лукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,2K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,3K

Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.

Энергетика Медведев предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay "С учетом опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay", - написал Медведев, добавив, что российская сторона готова обсуждать такой вариант с партнерами. 745

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,9K

Экономика Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. 229

Общество Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы". 32

Экономика Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. 358

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,7K

Экономика Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. 26

Общество Уровень смертности в Англии и Уэльсе достиг максимума за 20 лет Уровень смертности на территории Англии и Уэльса достиг максимальной отметки с января 2000 года.

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI. 7

Экономика Пензенские бизнесмены получат гранты на выплату зарплат Как сообщает пресс-центр облправительства, им выдадут гранты на выплату зарплат и неотложные задачи малого и среднего бизнеса в мае и июне. 1

Общество В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. 241

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 23