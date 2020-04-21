Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя.

Лукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»

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