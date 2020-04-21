Коронавирус

Life.ruLife.ruЛукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»

Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь — они выбились из строя.
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«Коронавирус стал политикой». Лукашенко пожаловался, что над ним смеются

Телеканал 360°07:10

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

ТАСС04:34

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Надо мной в мире все пошучивают»

REGNUM05:11

Лукашенко рассказал о желающих укусить Белоруссию

Lenta.ru04:59

Лукашенко объяснил критику методов борьбы с COVID-19 в Белоруссии

РИА Новости04:53

Лукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»

Life.ru05:21

Лукашенко заявил о попытках «укусить» его и Белоруссию

News.ru04:29
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,6K
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,3K
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
19
Общество

«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales

«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
6
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
7
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Футбол

В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:49
23
Здоровье

Заболеваемость пневмонией в Воронежской области выросла на 18%

Заболеваемость внебольничной пневмонией в марте 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 18,3%, сообщила пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Вести Воронеж 06:44
4
Происшествия

В России задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей

Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.
REGNUM 03:41
49
Здоровье

Китайские врачи почернели из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 16:13
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $20

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
Телеканал RTVI 05:31
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Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 07:59
Происшествия

Задержан владелец коронавирусного хостела в Ленобласти

Полицейские задержали владельца расположенного под Петербургом хостела, где COVID-19 заразились 123 мигранта.
DP.RU 05:01
4
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки

Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
2
Общество

Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса

После 31 мая учёные уже планируют перейти к клиническим испытаниям. Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса.
Piter.tv 05:44
21
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,1K
Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
4,9K
Происшествия

Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки

ИА Крыминформ 04:05
13
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,7K
Общество

Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом

На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
58
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
8
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
989
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
2,3K
Культура

Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»

«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
1
Здоровье

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
63
Авто

Volkswagen откажется от разработки новых кроссоверов

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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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