Коронавирус
Life.ruЛукашенко пожаловался, что из-за коронавируса все хотят его «укусить»
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Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales
«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Футбол
В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 07:49
Здоровье
Заболеваемость пневмонией в Воронежской области выросла на 18%
Заболеваемость внебольничной пневмонией в марте 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 18,3%, сообщила пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Вести Воронеж 06:44
Происшествия
В России задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей
Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.
REGNUM 03:41
Здоровье
Китайские врачи почернели из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 16:13
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $20
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
Телеканал RTVI 05:31
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru вчера в 07:59
Происшествия
Задержан владелец коронавирусного хостела в Ленобласти
Полицейские задержали владельца расположенного под Петербургом хостела, где COVID-19 заразились 123 мигранта.
DP.RU 05:01
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки
Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
Общество
Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
После 31 мая учёные уже планируют перейти к клиническим испытаниям. Доктор Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса.
Piter.tv 05:44
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Происшествия
Крымчанина оштрафовали за поездку к друзьям на шашлыки
ИА Крыминформ 04:05
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Культура
Фонд «Моя история» представил сериал о музее «Херсонес Таврический»
«Херсонес Таврический» совместно с фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» представил 40-серийный документальный фильм о музее-заповеднике.
RT на русском 05:51
Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Авто
Volkswagen откажется от разработки новых кроссоверов
Автоновости дня 04:30