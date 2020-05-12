с чего всё началось

В ходе совещания в Минске 12 мая белорусский лидер Александр Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как терпимую, передает БЕЛТА.

Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии как терпимую

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