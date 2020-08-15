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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике в российским главой Владимиром Путиным.В источнике
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RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
Новостной фронт

Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Новостной фронт05:07
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости06:21
РБК

Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК05:04
Интерфакс

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Интерфакс05:02
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
КП - Беларусь

«Это уже угроза не только Беларуси». Лукашенко собрался звонить Путину

КП - Беларусь05:36

Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоактивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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На площади Независимости в Минске вновь собираются протестующие

Как передает корреспондент ТАСС, и на Пушкинской площади, ставшей местом проведения траурного митинга в память о погибшем там одном из протестующих, и на площади Независимости нет ни ОМОНа, ни представителей других правоохранительных органов, включая сотрудников ГАИ.
ТАСС06:28
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СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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На Украине за сутки выявили 1847 случаев коронавируса

На Украине за сутки выявлено 1847 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 превысило 89 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
RT на русском04:04