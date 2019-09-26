Политика

Народные новостиНародные новостиЛукашенко заявил, что намерен укреплять суверенитет Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен укреплять суверенитет и независимость республики. Он отметил, что страна является суверенной и независимой.
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Лукашенко: Белоруссия не опасается потерять суверенитет при интеграции с РФ

REGNUM26 сентября в 07:46

Лукашенко призвал не опасаться потери суверенитета Белоруссии при интеграции с РФ

Экономика сегодня26 сентября в 05:57

Лукашенко заявил, что намерен укреплять суверенитет Белоруссии

Народные новости26 сентября в 05:20

Лукашенко разгромил все доводы белорусских русофобов

Новостной фронт26 сентября в 05:39

Лукашенко: Белоруссия независима не меньше, чем Украина

Евразия Daily26 сентября в 05:29

Белоруссия не опасается за свой суверенитет при углублении интеграции с РФ

ФАН26 сентября в 05:46
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 04:06, Вашингтон
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество

В России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

Известия 03:54
Политика

NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия

В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

ТАСС вчера в 11:25
Политика

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Авто

ТОП-10 крупнейших иностранных компаний на территории России

В журнале "Форбс" был опубликован рейтинг современных самых крупнейших брендов в Российской Федерации по количеству прибыли в прошлом году.
Car.ru 25 сентября в 22:46
Политика

Джонсон собрался отправить британский спецназ в Сирию

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает планы отправки британского спецназа (SAS) в Сирию, чтобы вернуть оттуда британских детей боевиков «Исламского государства» (запрещено в России), сообщают СМИ.
Взгляд.ру 03:10
Шоу-бизнес

Фотографии и видео больной Заворотнюк продает экс-сотрудница клиники

Бывшая сотрудница медицинского центра, в котором проходит в настоящее время лечение 48-летняя Анастасия Заворотнюк намерена предоставить СМИ фото и видео материалы за крупное денежное вознаграждение.
Ugpressa.ru 27 сентября в 16:29
Наука

Городской шум защитил сверчков от паразитов

Шум городского транспорта, как и шум океана может защитить сверчков Gryllus lineaticeps от их главных врагов — паразитических мух Ormia ochracea, поскольку не дает им отыскать жертв на слух, выяснили американские ученые.
N+1 вчера в 13:48
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика

Путин поздравил российских евреев с иудейским Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с наступлением Нового года по иудейскому религиозному календарю - праздником Рош ха-Шана - и отметил, что этот праздник символизирует стремление людей к духовному очищению и самосовершенствованию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:39
Общество

В Москве на проспекте Сахарова пройдет митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела»

Эхо Москвы вчера в 18:05
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

В Словакии потерпел крушение истребитель МиГ-29

В субботу, 28 сентября, истребитель МиГ-29 ВВС Словакии потерпел крушение близ города Злате-Моравце, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
RT на русском вчера в 17:35
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Футбол

Аршавин: Кокорин и Мамаев год доширак ели, а за ними очередь

«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Нева Спорт вчера в 14:21
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Футбол

Эксперт Марк Рубин: «Система VAR испортила матч „Локомотив“ – „Зенит“»

Поражение «Зенита» от «Локомотива» со счётом 0:1 эксперт «ПД» заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин считает результатом слабой игры чемпионов в атаке.
Петербургский дневник вчера в 14:55
Игры

Пользователям Steam разрешили ставить анимированные обложки для игр

Разработчики Steam выпустили обновление для тестового интерфейса библиотеки, в котором добавили опцию установки своей обложки для игр.
CyberSport.ru вчера в 06:43
Политика

Украинских журналистов возмутило поведение пресс-секретаря Зеленского

Ранее в программе «Схема» на украинском ТВ рассказали, как пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушку задать вопрос Владимиру Зеленскому.
ФАН вчера в 10:18
Музыка

Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста

Ореанда-Новости вчера в 10:07
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР

РЕН ТВ вчера в 12:38
Политика

Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах российского лидера воссоздать СССР.
Gazeta.SPb 27 сентября в 16:24
Политика

Самолет еще одной делегации ГА ООН вернулся в Нью-Йорк из-за неполадок

Накануне в аэропорт Нью-Йорк вернулся самолет с делегацией Пакистана, которая также вылетала после сессии ГА ООН.
Известия 02:56
Космос

Илон Маск назвал сроки выхода корабля Starship на орбиту

Профиль 03:35
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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