Общество
Экономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии
Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Общество
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Энергетика
Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне
Цены на нефть упали сегодня более чем на 5,5% на бирже в Лондоне. За баррель марки Brent давали чуть менее 47,5 долларов.
Здоровье
В Китае рассказали об изменении симптомов коронавируса
Валерий Шарифулин / ТАСС Китайские специалисты обнаружили, что коронавирус в начале вспышки имел более очевидные клинические симптомы, чем сейчас.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Хоккей
Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
Шоу-бизнес
Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Хоккей
«Спартак» обыграл московское «Динамо» в третьем матче серии плей-офф
Московский "Спартак" в овертайме обыграл столичное "Динамо" и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Политика
Зараженный коронавирусом человек пришел на встречу к Трампу
У одного из посетителей конференции консервативных политических действий, в которой участвовал президент США Дональд Трамп, обнаружен коронавирус.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
Общество
Украинские националисты хотят сжечь русскоязычный лицей во Львове
Националисты во Львове хотят сжечь лицей из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает издание «Страна».
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения "на въезд и на выезд, а также передвижение внутри" территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Экономика
Главный стратег «Атона» посоветовал переждать «шок» в наличных
В «Атоне» курирует анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий и взаимодействие с российскими институциональными инвесторами.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Происшествия
На Среднем Урале продолжаются гонения на посты видеофиксации
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Общество
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Здоровье
Амурская медицина делает шаг вперед
В Амурской области медицинское обслуживание выводят на новый уровень — в рамках нацпроекта Здравоохранение.
Общество
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.