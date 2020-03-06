Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняЛукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Белорусские новости (Белоруссия): не ползать на коленях. Лукашенко бросает вызов российской нефтяной империи? (Белорусские новости)

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