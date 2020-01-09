Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Энергетика
Подписан график поставок российской нефти в Белоруссию
К концу месяца ожидается поставка еще около 600 тыс. тонн нефти, сообщил знакомый с переговорами компаний источник.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Wildberries начал продажи в Евросоюзе
Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries начал продажи в Евросоюзе, сообщает РБК.
Политика
В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
В 2019 году в Абхазии прошли президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба победил с 47,39% голосов.
Футбол
«Фейеноорд» хочет арендовать Кокорина
Наука
Ученые нашли древнее предсказание климатической катастрофы
Политика
СНБО Украины заявил о «закрытых версиях» крушения самолета в Иране
Украинские эксперты рассматривают семь версий крушения самолета Boeing авиакомпании "МАУ" в Иране. Три из них являются "закрытыми".
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Здоровье
Депздрав Зауралья поделился планами на 2020 год
Почти 500 семей получат медицинскую помощь в части ЭКО. Такие планы медики озвучили на коллегии областного департамента здравоохранения.
Армия и оружие
WP узнала о попытках Ирана нанести минимум ущерба при ракетных ударах
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы потери были минимальные, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.
Происшествия
В Омске задержали школьницу по подозрению в убийстве матери
Следователи завели дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемых задержали и позднее арестовали.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков
По данным полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков 15 и 16 лет.
Армия и оружие
Знакомые рассказали об экипаже разбившегося украинского Boeing
Родные и близкие членов экипажа разбившегося под Тегераном Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" рассказали о погибших пилотах и бортпроводниках.
Происшествия
В Воронеже пропавшего 18-летнего курьера нашли мертвым
Единственной зацепкой был мобильный телефон юноши – его нашли возле лесопилки по ул. Морозова на следующий день после исчезновения молодого человека.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Как сообщает Today News Ufa источник Газета.ru певец Джастин Бибер страдает от болезни Лайма.
Гаджеты
Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике
Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.
Футбол
ЦСКА объявил о переходе форварда Шкурина
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрела почти половина россиян
Трансляцию новогоднего обращения президента России Владимира Путина посмотрела почти половина россиян, следует из поступивших в РБК данных компании Mediascope.