Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии страны перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете (США) доказали эффективность метода лучевой терапии рака, при котором непосредственно на больную ткань воздействуют протоны.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Происшествия
Западные разведслужбы назвали причину авиакатастрофы в Иране
По информации агентства Reuters, которое ссылается на спецслужбы Канады, предварительной причиной крушения украинского самолета Boeing 737 в иранской столице стала техническая неисправность.
Происшествия
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья
В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
За несколько часов до публикации сообщения газета The Sun рассказала со ссылкой на источники, что принц Гарри и Меган Маркл готовятся обсудить свое фактическое увольнение из королевской семьи с "руководством" - королевой, а также отцом и старшим братом Гарри - и, возможно, они даже откажутся от своего герцогского титула.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Армия и оружие
Шойгу провел конференцию, посвященную развитию ВМФ России
В работе конференции приняли участие главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, командование флотов и флотилий, руководители предприятий ОПК, специализирующихся на строительстве кораблей и судов, а также разработке систем вооружения в интересах ВМФ России.
Футбол
ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Ильей Шкуриным
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Гаджеты
Android 10 принес смартфонам Xiaomi и Redmi новые функции
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Общество
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Футбол
Воспитанник «Барселоны» Аленья не исключил перехода в «Реал»
Полузащитник «Барселоны» Карлос Аленья, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Бетис», высказался о перспективе перехода в мадридский «Реал», который является принципиальным соперником каталонского клуба.
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Недвижимость
Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве
Около 5% участников реновации в Москве отменили запланированную ранее покупку квартиры в новостройке в связи с объявленной властями программой сноса хрущевок, свидетельствуют данные Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
Общество
Девочку с ДЦП, оставшуюся без опеки, передали челябинским врачам
Что касается квартиры, на которую по закону может рассчитывать совершеннолетняя девушка-инвалид Елизавета, то на данный момент ее очередность на получение жилплощади отстрочена, так как девушка признана в 2017 году недееспособной и осталась без опекунства.
Технологии
Уязвимости в TikTok позволяли хакерам получить доступ к личным видео
Эксперты компании по кибербезопасности Check Point Research нашли в приложении TikTok «множество уязвимостей», которые могли поставить под угрозу данные пользователей.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
48-летний миллиардер, создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в шестой раз станет отцом.
Армия и оружие
Индия отказалась от Су-57 ради F-35
Индия не станет покупать российские Су-57, а вместо этого, скорее всего приобретет американские F-35, так как нуждается в однодвигательных истребителях.
Общество
Работу закрытых магазинов SPAR в Петербурге не возобновят
Владелец торгового дома «Интерторг», находящегося на грани банкротства из-за многомиллиардных долгов перед поставщиками, передумал перезапускать сеть SPAR после массового закрытия магазинов этой сети в Петербурге в декабре минувшего года.