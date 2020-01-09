Энергетика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Лукашенко: Россия предлагает Белоруссии покупать у нее нефть по цене выше мировой
ТАСС09 января в 10:19
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От компаний Гуцериева в Беларусь придет 650 тысяч тонн нефти по трубопроводу и еще 100 тысяч тонн - по железной дороге
КП - Беларусь10 января в 07:06
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