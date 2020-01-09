Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Гаджеты Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.

Политика Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.

Автоспорт Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар» Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.

Общество В России изменят структуру оплаты труда учителей Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.

Здоровье Врачи назвали опасные для мозга напитки Как пишет ToDay News Ufa, сладкие соки, лимонады и даже квас представляют колоссальную угрозу для нормального функционирования нейронов мозга из-за высокого содержания глюкозы и сахарозы.