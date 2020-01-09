Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Кино
Комедия «Холоп» бьет рекорд по кассовым сборам
Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой российской комедией за всю историю.
Политика
Иран назвал психологической войной версию о попадании ракеты в Boeing
Власти Ирана отрицают, что украинский авиалайнер, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит ракетой.
Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Политика
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января. За соглашение проголосовали 330 депутатов, против - 321.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Культура
Церемония «Оскар» снова пройдет без ведущего
Футбол
Артета рассказал о трансферных планах «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что клуб не будет совершать громких трансферов этой зимой.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Авто
В Skoda показали новый кроссовер Skoda Vision IN
Компания Skoda показала новый концептуальный паркетник Skoda Vision IN на официальных скетчах.
Шоу-бизнес
Жена Эрнста опешила от вопроса Урганта о беременности
Гостями студии «Вечернего Урганта» 8 января стали артисты Софья Эрнст и Леонид Бичевин.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Экономика
Названы банки, выдающие ипотеку на Дальнем Востоке под 2%
«На территории любого из 11 субъектов ДФО представлено как минимум три банка, готовых принять заявку на ипотеку под 2%. В программу включились как крупные федеральные игроки, так и хорошо известные дальневосточникам региональные банки», — пояснил гендиректор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.
Наука
Благодаря ультразвуку 3D-печатные сплавы могут быть более прочными
Благодаря влиянию ультразвука на кристаллы, из которых состоит 3D-печатный сплав, они стали более тонкими и равномерно сформированными.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
В документе утверждается, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Футбол
РФС подтвердил назначение Кашшаи главой департамента судейства
Департамент судейства возглавил Виктор Кашшаи, главой департамента инспектирования стал Сергей Фурса.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
После приобретения компании Тимашев и Баронов покинут совет директоров, уточняется в заявлении.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Армия и оружие
Помпео пообещал премьеру Ирака обеспечить защиту граждан обеих стран
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди пообещал предпринять все необходимые меры для защиты американцев и иракцев.