Общество

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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