Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Шоу-бизнес
Тимати проспорил дочери и сбрил бороду
Популярный российский рэпер Тимати сбрил бороду, поскольку проспорил своей маленькой дочери Алисе.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали
Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В ЦБ РФ опровергли сообщение о взрыве газового баллона в офисе
Информация о взрыве газового баллона при проведении ремонтных работ в офисе Центрального банка РФ на Неглинной улице в центре Москвы не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики
Парламент Абхазии, как сообщает РИА Новости, проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы.
Футбол
Сульшер хочет подписать шесть игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер считает, что ему нужно шесть новых игроков в ближайшие два трансферных периода.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Появилось видео предполагаемого удара по Boeing в Иране
В Сети появилось видео, на котором якобы запечатлен момент попадания ракеты в пассажирский лайнер Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» в Тегеране.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
Армия и оружие
Минобороны России получит 50 пистолетов «Удав» в 2020 году
Общество
Брянцы 10 января смогут увидеть Лунное затмение
Жители Брянской области, как и все россияне, вечером 10 января смогут увидеть Лунное затмение.
Происшествия
Следствие попросило суд оштрафовать Бочкареву за хранение наркотиков
Отмечается, что в постановлении, направленном в суд, следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и предлагает ограничиться штрафом.
Здоровье
Кому не грозит рак желудка, рассказали врачи
Как считают врачи, в зоне риска этого вида рака находятся люди, страдающие воспалением слизистой оболочки желудка и язвенной болезнью.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Андрей Ковалев просит не беспокоить музыканта просьбами и предложениями, он говорит, что Антонов готов общаться только с теми людьми, которые ничего от него не требуют.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Гаджеты
Таинственная видеокарта AMD Radeon обогнала топовую GeForce RTX 2080 Ti в тесте OpenVR
Генеральный директор AMD Лиза Су ранее уже намекала на «большой Navi», то есть на топовую видеокарту, которая неофициально называется Radeon RX 5900/5900 XT.
Политика
Зеленский дал обещание семьям погибших при крушении самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с родственниками украинцев, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране, и пообещал им выяснить причины трагедии.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Кино
В Сети появились первые кадры продолжения «Аватара»
В Сети появились первые кадры продолжения фантастической картины "Аватар".
Кино
Тарантино рассказал, какая роль помогла ему стать режиссером
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Футбол
Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКА
Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.