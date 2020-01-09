Энергетика
РБКЛукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
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Я отказался от такой нефти. И прямо заявил, что если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли.
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Наука
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Футбол
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Названы самые безопасные автомобили 2019 года по версии Euro NCAP
Всего в прошедшем году специалисты Euro NCAP проверили 55 автомобилей разных марок, 41 из которых удостоился высшей оценки в пять звезд.
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Теннис
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Хоккей
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Посол Украины ответил на критику Израилем чествования Бандеры
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Армия и оружие
Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ
Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.