Энергетика

РБКРБКЛукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти

Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
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Александр Лукашенко
Я отказался от такой нефти. И прямо заявил, что если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдём эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли.
— Александр ЛукашенкоПрофиль 09:50

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