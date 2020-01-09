Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Политика
Митингующие заняли здание администрации президента Абхазии
Армия и оружие
Иран сообщил об успешном обезвреживании американских беспилотников
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке иранские военные нарушили работу американских беспилотников, заявил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Футбол
Кейн из-за травмы выбыл до апреля
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн получил травму в матче 21-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
В Челябинской области инвалида с ДЦП довели до истощения
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Леонардо ДиКаприо спас упавшего за борт туриста в Карибском море
Леонардо ДиКаприо получил мировую известность после съемок в фильме "Титаник".
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Общество
В Госдуму внесен проект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экономика
Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах
Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах.
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Наука
В США снизился уровень антидепрессантов и антибиотиков в сточных водах
Исследование семи станций очистки сточных вод на востоке США показало рекордно низкий уровень препаратов в воде — в первую очередь антибиотиков и антидепрессантов.
Шоу-бизнес
Фото Волочковой без лифчика восхитило фанатов
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поделилась снимком отдыха в Таиланде в компании загадочного бойфренда.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность Германии и СССР за начало войны
Сейм Польши — нижняя палата парламента — принял в четверг резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Общество
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем США
В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).
Общество
Госдуме предложили освободить участников ВОВ от оплаты ЖКУ
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается полностью освободить участников Великой Отечественной войны от платы за пользование жилым помещением.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Политика
Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток
Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов перенес операцию на колене
74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Теннис
Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup
Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.