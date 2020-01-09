Общество
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
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Армия и оружие
Новые санкции в отношении Ирана введены в действие — Трамп
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что санкции против Ирана, анонсированные после ракетного удара Тегераном по иракским базам, уже действуют.
Армия и оружие
Путин призвал укрепить статус РФ как морской державы
Российская Федерация в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Хоккей
Александр Овечкин стал худшим в «Вашингтоне»
Знаменитый хоккеист с мордовскими корнями Александр Овечкин стал худшим в своей команде.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Политика
Озвучены основные версии крушения Boeing
Стали известны основные версии вчерашнего крушения украинского Boeing 737 в Иране.
Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Спорт
Клебо раскритиковал календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Клебо отметил, что после изнурительного Тур де Ски неправильно сразу ставить спринтерский этап.
Футбол
Агент объяснил странную схему трансфера новичка ЦСКА
Валерий Исаев, агент белорусского форварда Ильи Шкурина, внес ясность в переход его клиента в стан армейцев.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Политика
Захарова отреагировала на резолюцию Польши о начале Второй мировой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие сеймом Польши резолюции о равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Хоккей
«Ак Барс» потерпел поражение от «Торпедо» в КХЛ
Фигурное катание
Россиянка пострадала на репетиции церемонии открытия юношеских Игр
Россиянка пострадала во время репетиции церемонии открытия юношеской зимней Олимпиады 2020 года в Лозанне, сообщается на сайте швейцарского кантона Во.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов перенес операцию на колене
74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Технологии
Компания Apple призналась, что сканирует все фото в iCloud
Apple проверяет все фотографии, которые попадают в облачное хранилище iCloud.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Политика
Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Экономика
Акции «Распадской» выросли на фоне пожаров в Австралии
Акции угледобывающей компании «Распадская» продемонстрировали резкий рост на фоне пожаров в Австралии.
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Автоспорт
Экипаж Сотникова выиграл пятый этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова одержал победу на пятом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.
Транспорт
Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
Наука
Китайские ученые: любители зеленого чая живут дольше
При проведении проекта China-PAR, стартовавшего еще в 1998 году, было установлено, что наименее всего подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний и в целом живут дольше те люди, которые регулярно пьют зеленый чай.