Политика

РИА НовостиРИА НовостиЛукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
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Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией

Газета.Ru16:40

Лукашенко поручил создать ракету дальностью до 300 км

Коммерсантъ06:26

СМИ: у России нет полигона для испытаний новой белорусской ракеты

Вести.Ru10:44

Лукашенко считает, что Россия не желает сотрудничать с Белоруссией в сфере ракетостроения

ТАСС08:25

Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией

РИА Новости15:43

Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

RT на русском05:36

Лукашенко распорядился создать собственную ракету дальностью до 300 км

РЕН ТВ05:16
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 22:32, Ашберн

Лукашенко снова полетал на новеньком «вертолете Гуцериева» за 14 миллионов долларов

КП - Беларусь10:09
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Политика

Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
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Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
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Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru 22:20
Общество

Глава Ассоциации медсестер вступился за тульского врача в купальнике

Исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Валерий Самойленко вступился за 23-летнего врача, пришедшую на работу в купальнике под защитным костюмом.
Тульские новости 08:30
Наука

Бессимптомное течение коронавируса впервые зафиксировали у кошек

Медики из Испании впервые обнаружили, что у кошек коронавирус может протекать бессимптомно.
Live24 07:40
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Теннис

Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 07:40
Музыка

Клип на песню Uno группы Little Big установил рекорд на YouTube

Российская рейв-группа Little Big установила рекорд.
NewInform вчера в 21:02
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Общество

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:41
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
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Происшествия

В Иркутске пропали четыре ребёнка

Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
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Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону 11:12
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Политика

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Газета.Ru 16:34
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Политика

Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Известия 13:11
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Происшествия

Названа предварительная причина крушения самолета в Пакистане

По предварительным данным, все погибли. Самолет летел из местного Лахора в Карачи, связь с лайнером была потеряна за минуту до крушения.
РЕН ТВ 07:24
Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
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Здоровье

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
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Наука

От ишемии защищает оливковое масло

Оказалось, что у людей, которые регулярно употребляют полторы чайные ложки оливкового масла, болезни сердца и сосудов развивались на 14% реже, а риск ишемической болезни сердца оказался на 20% ниже, чем у тех, кто вообще не включал его в рацион.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 17:00
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Армия и оружие

В Петербурге спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко»

Санкт-Петербург, 22 мая 2020, 16:42 — REGNUM Третий в серии фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» спущен на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает 22 мая пресс-служба предприятия.
REGNUM 09:42
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Общество

Повод задуматься: как поддержка мигрантов может спасти экономику

Какую-то поддержку мигрантам в России все же предоставили: до середины июня им позволили отложить все вопросы, связанные с продлением разрешений на пребывание и оплатой трудовых патентов.
РБК 07:00
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Общество

Россиян предупредили о риске возникновения летних торфяных пожаров

Lenta.ru 19:48
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
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Общество

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав

Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Здоровье

В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок

В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
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Авто

В России отзывают BMW из-за проблем с подушками безопасности

Напомним, ранее из-за проблем с подушками безопасности Takata в России отзывали 4,1 тыс. машин BMW 3-Series (E46) и BMW 5-Series (E39), проданных с февраля 2000 года по май 2002 года.
Коммерсантъ 07:55
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Единоборства

Гаджиев поддержал бойца Хаитова, заявившего, что ЛГБТ «хуже собак»

Известный промоутер Камил Гаджиев поддержал бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова, который оскорбил представителей представителей ЛГБТ-сообщество.
Чемпионат 17:46
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Политика

Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
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Финансы

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Экономика

Бизнес может получить рассрочку по возврату долгов

В Государственную Думу внесен законопроект о предоставлении предприятиям малого и среднего бизнеса рассрочки по возврату просроченной задолженности в период пандемии коронавируса.
Дума ТВ 08:15
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