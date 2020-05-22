Политика
РИА НовостиЛукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Общество
Российскую вакцину от коронавируса неофициально испытали на людях
Эксперт пояснил, что речь идет о перспективной векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 03:59
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в Россию
По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — рискуют пропустить рейс в Россию.
Спорт-Экспресс вчера в 14:59
Общество
Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать
С 25 мая возобновит работу каршеринг в ограниченном формате: машину можно будет взять в аренду на срок не менее пяти дней.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Армия и оружие
Войска Барнаульской дивизии РВСН получат новые комплексы «Ярс»
Актуальные Новости 11:07
Общество
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Совет министров Кипра принял решение о возобновлении авиасообщения с рядом стран с 9 июня.
Газета.Ru 14:38
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
RT на русском 16:36
Происшествия
В Пакистане нашли черный ящик разбившегося самолета
Обнаружен черный ящик самолета «Пакистанских международных авиалиний», который сегодня потерпел крушение в районе аэропорта города Карачи.
Rambler News Service 11:17
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости 16:58
Здоровье
Доктор Мясников объяснил смертельное коварство «плато»
Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют «тянуть» больного до последнего в надежде на выздоровление, – написал Мясников в Telegram.
Infox.ru 14:26
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Экономика
Отток капитала с российских финрынков вдвое усилился
Инвесторы за неделю по 20 мая забрали из фондов, нацеленных на российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), $210 млн, следует из данных Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.
Росбалт 04:38
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
Гаджеты
Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса
Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 09:50
Общество
ВОЗ: Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром распространения пандемии коронавируса, наиболее пострадала от инфекции Бразилия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана.
Газета.Ru 12:38
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Футбол
В Подмосковье с 23 мая откроются тренировочные базы футбольных клубов
В Московской области разрешили работу учебно-тренировочным базам клубам российской Премьер-лиги.
Vprognoze.ru 16:16
Происшествия
В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после того, как на северо-западе Москвы была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.
РИА Новости 11:27
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru 09:02
Космос
Обнаружена древнейшая спиральная галактика
Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.
Naked Science вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Алена Гаврилова прокомментировала расставание с Эмином
После новостей о расставании супругов Алена Гаврилова упорно хранила молчание.
Uznayvse.ru вчера в 20:27
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00