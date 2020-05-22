Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.

Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени

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