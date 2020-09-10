Поясняя свою мысль, Лукашенко заявил, что народ республики избрал его не для того, чтобы он бросил или отдал власть. Белорусский президент также напомнил о незавидном положении правоохранителей в 90-е, о которых "вытирали ноги", как и о "грязную власть".