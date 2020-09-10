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Политическая Экспертиза

Лукашенко заявил, что не собирается подчиняться протестующим

Поясняя свою мысль, Лукашенко заявил, что народ республики избрал его не для того, чтобы он бросил или отдал власть. Белорусский президент также напомнил о незавидном положении правоохранителей в 90-е, о которых "вытирали ноги", как и о "грязную власть".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко заявил «по-мужски», что не отдаст власть в Белоруссии

Газета.Ru07:14
РБК

Лукашенко ответил на упреки в нежелании отдавать власть

РБК05:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

РИА Новости03:59
Коммерсантъ

Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Коммерсантъ04:32
RT на русском

Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»

RT на русском04:07
Ведомости

Лукашенко пообещал не отдавать власть

Ведомости05:14
Znak.com

Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Znak.com03:56
КП - Беларусь

Лукашенко: Власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал. Меня народ не для этого избрал

КП - Беларусь04:28

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газета07:52
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Правительство выделило на ЦКАД еще 16 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило выделение дополнительных 15,76 миллиарда рублей из бюджета на строительство Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, за счет этого и дополнительных вложений инвесторов в рамках концессий весь проект подорожал с 320,6 до 341,2 миллиарда рублей, следует из распоряжения кабмина.
РИА Новости05:49