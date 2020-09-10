Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Лукашенко ответил на упреки в нежелании отдавать власть

РБК04:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Газета.Ru04:00
Lenta.ru

Лукашенко «по-мужски» пообещал не отдавать власть

Lenta.ru04:08
RT на русском

Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»

RT на русском04:07
Московский Комсомолец

Лукашенко «по-мужски» заявил, что не отдаст власть

Московский Комсомолец04:02
Коммерсантъ

Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Коммерсантъ04:32
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

РИА Новости03:59
КП - Беларусь

Лукашенко: Власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал. Меня народ не для этого избрал

КП - Беларусь04:28

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному
Ведомости06:04
195

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
482

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
342

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
449

Глава Альфа-банка предупредил о потрясениях на фондовом рынке

Значительная часть россиян консервативны в вопросе сбережений, поэтому вклады «не умрут» как продукт, однако приток населения на фондовый рынок чреват рисками, сказал в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.
РБК03:00
5

Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
2

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
2