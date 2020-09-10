Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь.В источнике
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