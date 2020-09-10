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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не собирается отдавать власть, так как его не для этого избрали, передает Sputnik Беларусь.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко заявил «по-мужски», что не отдаст власть в Белоруссии

Газета.Ru07:14
РБК

Лукашенко ответил на упреки в нежелании отдавать власть

РБК05:59
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не намерен отдавать власть

РИА Новости03:59
Коммерсантъ

Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Коммерсантъ04:32
RT на русском

Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»

RT на русском04:07
Ведомости

Лукашенко пообещал не отдавать власть

Ведомости05:14
Znak.com

Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Znak.com03:56
КП - Беларусь

Лукашенко: Власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал. Меня народ не для этого избрал

КП - Беларусь04:28

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Роднина осудила поведение Загитовой

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина осудила поведение российской фигуристки Алины Загитовой и посоветовала вывести ее из состава сборной России.
Lenta.ru07:20

Половина суицидов связана с потреблением алкоголя, считают в Минздраве

«Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя», — цитирует его ТАСС.
REGNUM07:32
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Лавров сравнил действия Берлина по Навальному с Солсбери и MH17

Москва, 10 сентября 2020, 13:46 — REGNUM Действия властей Германии в ситуации вокруг блогера Алексея Навального напоминают истории с отравлениями в британском Солсбери и крушением малайзийского Boeing на Украине, заявил 10 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM06:46
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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