Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России. Также Лукашенко назвал «медийной выдумкой» заявления о том, что он «повернулся на Запад».В источнике
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