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RT на русском
RT на русском

Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России. Также Лукашенко назвал «медийной выдумкой» заявления о том, что он «повернулся на Запад».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество

ТАСС07:11
RT на русском

Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России

RT на русском07:04
Известия

Лукашенко заявил о едином Отечестве от Бреста до Владивостока

Известия05:59
Коммерсантъ

Лукашенко пообещал сохранить общее с Россией «Отечество от Бреста до Владивостока»

Коммерсантъ06:25
РБК

Лукашенко заявил о едином отечестве от Бреста до Владивостока

РБК06:15
РИА Новости

Лукашенко заявил о едином Отечестве белорусов и россиян

РИА Новости07:36
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество

Газета.Ru05:51

Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
Известия07:20
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
REGNUM04:50
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«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей

Новозеландская ведущая прогноза погоды Белинда Рассел (Belinda Russell) смутила зрителей нюдовым нарядом, в котором она вышла в прямой эфир местного телеканала Channel 9. Некоторым показалось, что Рассел вела передачу голой, сообщает New Zealand Herald.
Lenta.ru00:44
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Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Взгляд.рувчера в 07:47
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