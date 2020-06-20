с чего всё началось

Ранее Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии с Россией.

Лукашенко заявил, что никому не позволит сломить страну

Футбол «Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Спартак» назвал стартовый состав на игру РПЛ с «Арсеналом» Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».

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Армия и оружие Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе. 5

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