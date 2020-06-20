Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЛукашенко заявил, что никому не позволит сломить страну

Ранее Лукашенко высказался об отношениях Белоруссии с Россией.
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с чего всё началось
Как сообщает президентская пресс-служба
, в субботу Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса памяти сожженных в годы Великой Отечественной войны деревень Могилевской области Белоруссии в деревне Борки.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Лукашенко заявил, что никому не позволит «сломать и уничтожить» Белоруссию

Коммерсантъ07:55

Лукашенко заявил, что никому не позволит «сломать» Белоруссию

РИА Новости06:15

Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет

ТАСС04:06

Лукашенко отказался пускать в Белоруссию фашизм под знаменами демократии

Lenta.ru04:54

Лукашенко анонсировал повышение пенсий и напомнил о страданиях белорусов

Вести.Ru04:50

Лукашенко сказал, что не даст уничтожить достижения последних 25 лет

Эхо Москвы04:31

Лукашенко пообещал не допустить фашизм «под знаменами демократии»

РБК04:59
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:46, Ашберн

Лукашенко о земле в деревне для белорусов: «Участки по 10 - 15 соток огородим заборчиками и в интернете выставим»

КП - Беларусь07:07
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Футбол

«Рубин» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 2:1 в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 08:58
Футбол

«Спартак» назвал стартовый состав на игру РПЛ с «Арсеналом»

Московский «Спартак» назвал стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала».
РБК 09:09
Происшествия

В Воркуте задержали полицейского по подозрению в убийстве двух коллег

Правоохранительные органы задержали в Воркуте полицейского, подозреваемого в убийстве двух коллег.
РБК 04:57
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Происшествия

Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова

Lenta.ru 06:13
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Транспорт

ЦОДД сообщил о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений

Столичный центр организации дорожного движения сообщает о перекрытиях на дорогах Москвы из-за подтоплений в связи с дождем.
РИА Новости 08:52
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Политика

Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире

Ранее на этой неделе в Москве начались клинические испытания двух форм вакцины от коронавируса, которые были разработаны Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ).
РБК 07:46
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
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Армия и оружие

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

РИА Новости 07:51
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Общество

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде российских регионов

В Гидрометцентре сообщили о заморозках в ряде регионов страны 20 июня.
Известия 08:05
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Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Авто

Производство нового LADA Largus может начаться уже в августе

Что касается серийного выпуска нового «Ларгуса», то его, по данным источника «AvtoVAZ News», запустят после 16 августа.
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета 05:25
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Общество

Академик Бокерия назвал лучшее средство оздоровления

Ходьба — идеальный способ восстановления поддержания формы для людей, которые не занимались спортом ранее.
Известия 04:24
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Игры

Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные

Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
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Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
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Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
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Технологии

Консоль PlayStation 5 засняли на производстве

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Армия и оружие

Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха

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Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
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Политика

В Польше обвинили Путина в манипуляциях с историей после статьи о Второй мировой

В Польше обвинили президента России Владимира Путина в попытках манипулировать историей после того, как в американском журнале The National Interest вышла написанная российским лидером статья «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
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В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Армия и оружие

Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
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