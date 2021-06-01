Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным цену на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским коллегой в Сочи Владимиром Путиным цену на российский газ, высказал надежду, что цена для Минска в 2022 году будет не выше нынешней.
Точной цены при этом Лукашенко не назвал и только выразил надежду на то, что в будущем Белоруссия будет покупать газ у России не дороже, чем сейчас.
В январе 2021 года Лукашенко сказал, что в текущем году газ из России стоит для Белоруссии 128,5 доллара за тысячу кубометров.