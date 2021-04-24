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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным вопросы цен на газ и нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопросы цен на газ и нефть. Его слова в субботу привело агентство БелТА.В источнике
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Александр Лукашенко
Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них, санкции против нас. И это только начало. Нас будут душить-душить.НТВ

С чего всё началось

«Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — цитирует Лукашенко «БелТА
».

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