Минск, 10 сентября 2020, 11:16 — REGNUM Власть дается не для того, чтобы ее кто-то взял, а потом бросил или отдал. Об этом 10 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора республики.