Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть»
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Минск, 10 сентября 2020, 11:16 — REGNUM Власть дается не для того, чтобы ее кто-то взял, а потом бросил или отдал. Об этом 10 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора республики.В источнике
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«Власть дается не для того, чтобы ее отдать»: Лукашенко прокомментировал упреки оппозиции
Комсомольская правда04:21