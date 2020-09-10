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REGNUM
REGNUM

Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть»

Минск, 10 сентября 2020, 11:16 — REGNUM Власть дается не для того, чтобы ее кто-то взял, а потом бросил или отдал. Об этом 10 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время представления Андрея Шведа в должности генерального прокурора республики.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко: власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал

Коммерсантъ04:32
Комсомольская правда

«Власть дается не для того, чтобы ее отдать»: Лукашенко прокомментировал упреки оппозиции

Комсомольская правда04:21
РИА Новости

Лукашенко заявил, что не отдаст власть

РИА Новости03:59
RT на русском

Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»

RT на русском04:07
Московский Комсомолец

Лукашенко «по-мужски» заявил, что не отдаст власть

Московский Комсомолец04:02
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Газета.Ru04:00
Lenta.ru

Лукашенко «по-мужски» пообещал не отдавать власть

Lenta.ru04:08
КП - Беларусь

Лукашенко: Власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал. Меня народ не для этого избрал

КП - Беларусь04:28

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUM23:25
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Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
News.ru03:40
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости00:53
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В Петербурге пес спас девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, когда он собирался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости03:25
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Прокурор просит условный срок Кушиташвили за наркотики и нападение

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 военного гарнизонного суда.
РИА Новости03:37

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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