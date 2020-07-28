с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

Экономика Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда» Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.

Политика Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 4

Происшествия Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. 40

Здоровье Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года.

Экономика В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции. 1,9K

Гаджеты Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters. 16

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.

Здоровье В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Финансы РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание. 621

Единоборства Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником В пятницу Исмаилов одолел Емельяненко. Победа досталась ему в третьем раунде после технического нокаута. 3

Кино Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.

Политика В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название. 20