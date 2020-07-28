Коронавирус
RT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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с чего всё началось
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).Коммерсантъ10:49
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Экономика
Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»
Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One 07:57
Политика
Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе
Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Космос
В Японии за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты
На космическом аэродроме Танэгасима, который находится в Японии, буквально за пару секунд до старта отменили пуск коммерческой ракеты МОМО.
Актуальные Новости 26 июля в 12:33
Здоровье
Билл Гейтс спрогнозировал снижение смертности от коронавируса
Миллиардер Билл Гейтс уверен, что противовирусные препараты, которые можно использовать для лечения пациентов с COVID-19, способны существенно снизить уровень смертности к концу 2020 года.
Forbes 13:40
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Кино
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос 13:20
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Гаджеты
Reuters: Samsung может начать производить процессоры Intel
Акции Samsung подорожали на 5,8% на фоне слухов о том, что компания начнет производить процессоры для Intel, сообщает 28 июля агентство Reuters.
ИА Красная Весна 16:21
Здоровье
Диетолог рассказала, кому вредно есть дыню
Вечерняя Москва 04:15
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ Владимир Кузьмин заявил, что Алла Пугачёва ещё в 1984 году исполнила его давнюю мечту.
Территория новостей 01:16
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета вчера в 06:26
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Единоборства
Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником
В пятницу Исмаилов одолел Емельяненко. Победа досталась ему в третьем раунде после технического нокаута.
CT news 13:53
Кино
Ростовчанина Жигунова ранили из табельного оружия
Ростовчанина Сергея Жигунова ранили в голову из табельного оружия.
Donday.ru 08:35
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 18:51
Политика
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца АТО
Напомним, как писал сайт kp.ru, четыре года назад «в рамках декоммунизации» в Харькове проспект Маршала Жукова переименовали в проспект Петра Григоренко, но после долгих споров и судебных тяжб зимой этого года улице все же вернули прежнее название.
Комсомольская правда 16:36
Наука
Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет
Через 100 тысяч лет на Земле наступит новый ледниковый период, заявил профессор Токийского университета (Япония) Масаюки Икэда в беседе с РИА Новости.
Live24 14:21
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны.
Газета.Ru 17:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Футбол
Экс-защитник «Амкара» Попов: «Зенит» — это точно не европейский футбол. Видимо, Семак не может ими управлять»
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов выступил с критикой в адрес «Зенита» после победы сине-бело-голубых со счетом 1:0 в финальном матче Кубка России с «Химками».
Sport24.ru 17:35
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии
«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.
ФАН 15:32