Коронавирус
RT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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Коронавирус у Александра Лукашенко: президент Беларуси перенес болезнь «на ногах»
Комсомольская правда15:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Футбол
В контракте Гайча с ЦСКА прописана сумма отступных в 30 млн евро
В контракте аргентинского новичка ЦСКА Адольфо Гайча прописана сумма отступных, заплатив которую, его сможет выкупить любой клуб независимо от позиции армейцев.
Bookmaker-ratings.ru 15:27
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 16:23
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
Происшествия
В Санкт-Петербурге отделение «Сбербанка» ограбили на миллион рублей
Неизвестный похитил деньги и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в 19:30 в отделении "Сбербанка" на Васильевском острове.
Вести.Ru 15:44
Кино
Второй сезон «Академии Амбрелла» превзошел первый по рейтингу на Rotten Tomatoes
Popcornnews.ru 07:00
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Армия и оружие
США и Австралия обсудили вопросы создания гиперзвукового оружия
Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что обсудил с представителями Австралии возможность создания в этой стране гиперзвукового вооружения.
RT на русском 14:10
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Футбол
Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту
Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров.
Чемпионат 12:45
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Наука
Университет Лагос показал новый способ биометрической идентификации
Как сообщает ToDay News Ufa, теперь известно, что специалисты из Университета Лагос смогли обнаружить и начать исследование совершенно нового способа биометрической идентификации человека.
ToDay News Ufa вчера в 10:35
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука 06:37
Кино
Фильм «Ампир V» с участием рэпера Oxxxymiron выйдет в начале 2021 года
Премьера фильма на больших экранах запланирована на 2021 год.
Цензуры.Нет 10:42
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
«АвтоВАЗ» обновил 1,8-литровый двигатель, которым оснащаются автомобили семейства LADA Vesta и хэтчбеки XRay.
Автоновости дня 14:20
Политика
МИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google.
Газета.Ru 14:33
Авто
Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia вчера в 11:06
Общество
Власти Саратовской области ужесточат масочный режим
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что в регионе необходимо ужесточить масочный режим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34