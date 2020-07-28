Коронавирус
RT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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Здоровье
В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний
Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
РИА Новости 13:03
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 11:59
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор
У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
Происшествия
Грабители ворвались в банк в Петербурге
Грабители ворвались в офис банка в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ 13:04
Общество
Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
В Москве однорукий мужчина спас выпавшего из окна ребенка
На западе Москвы однорукий мужчина, работающий охранником, спас выпавшего из окна семилетнего мальчика.
Газета.Ru 08:14
Авто
Пименов перечислил 12 вещей для путешествий на автомобиле
Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов назвал 12 вещей, которые обязательно нужно взять с собой в путешествие на автомобиле.
Автоновости дня 01:30
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Авто
Mercedes-Benz в России отзывает свыше 1 тыс. автомобилей
Evo-rus.com 08:15
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Evo-rus.com 02:50
Технологии
Дуров обвинил Apple в завышении цен и цензуре
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал причины, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
Mockva.ru 13:22
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Экономика
Жителям России назвали сроки девальвации рубля
Если стоимость барреля нефти снизится до 35-40 долларов, то курс рубля к американской валюте составит 75 рублей.
Live24 02:17
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50