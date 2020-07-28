Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

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Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

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Лукашенко заявил, что перенес коронавирус

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Лукашенко переболел коронавирусом

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Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

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Абхазия до 4 августа продлила ограничение на въезд в страну через границу с Россией по реке Псоу, сообщает «РИА Новости».
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Общество

ЦБ проверяет Альфа-банк после утечки данных клиентов

Напомним, на прошлой неделе газета "Известия" рассказала о появившемся в даркнете объявлении о продаже базы данных клиентов крупных российских банков.
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Вильфанд рассказал о возможных последствиях геомагнитных бурь

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что последствиями геомагнитных бурь могут стать проблемы со связью в северных регионах РФ, передаёт ТАСС.
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Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
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Происшествия

СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК.
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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

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Вынесен приговор застрелившему сподвижника Деда Хасана вору в законе

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Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию «Ракета».
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Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Японский автопроизводитель получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России на два автомобиля: внедорожник Toyota Fortuner и пикап Toyota Hilux.
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Ученые предложили как найти кротовую нору

Ученые в своем теоретическом подходе представили черную дыру, чья масса в пять раз больше массы Солнца, и которая вращается вокруг кротовой норы, на расстоянии в 1,6 миллиардах световых лет от Земли.
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В конце прошлого месяца Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о грядущем разводе.
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Экономика

Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году

«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
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Дуров раскритиковал Apple из-за налога на приложения в AppStore

Павел Дуров, основатель Telegram Как сообщало ранее Delovoe.tv, Павел Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру.
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Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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В США призывали обанкротить «Группу ГАЗ»

Ранее Минфин США объявлял отсрочки по вступлению в силу санкций в отношении группы ГАЗ, очередной дедлайн наступает 22 января 2021 года.
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Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Правительство поручило развивать сеть железных дорог в Крыму

Железнодорожная сеть Крыма должна активнее развиваться, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Тихановская ответила на вопрос «чей Крым?»

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Пролежавшие 101 миллион лет на дне океана бактерии поели и размножились

Японские исследователи показали, что аэробные микроорганизмы из донных отложений с юга Тихого океана способны питаться и размножаться, даже пролежав в глине на десятки метров ниже дна 101 миллион лет, сообщается в Nature Communications.
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72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа

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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
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