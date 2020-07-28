с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.

Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 101

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 162

Авто Модульный электрокар eBussy появится в Европе Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро. 23

Общество Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются. 180

Общество Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга» В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».

Общество FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу. 144

Здоровье Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница. 22

Общество Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%. 263

Футбол «Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.

Экономика Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону. 1

Общество Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса» Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. 7

Общество Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет. 10