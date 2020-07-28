Коронавирус
RT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА).Коммерсантъвчера в 10:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Политика
В США хотят наводнить Европу газом ради «энергетической безопасности»
"Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность", - отметила Кэрол Миллер.
РЕН ТВ вчера в 23:50
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Хоккей
«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева
ProstoProSport вчера в 23:38
Общество
Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество
Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»
В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
Общество
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
Экономика
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие
Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе
Иран потопил "фейковый" макет американского авианосца на учениях в Ормузском проливе.
Российская газета вчера в 23:27
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье
Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы
Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн вчера в 13:12
Общество
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Футбол
«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры
Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия вчера в 03:25
Экономика
Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону
Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
Общество
Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет.
Москва 24 вчера в 22:37
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru вчера в 04:02
Общество
С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак
Коммерсантъ вчера в 21:41
Кино
HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос вчера в 13:20
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Происшествия
Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик
RT на русском 26 июля в 10:59