Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЛукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, белорусский лидер отметил, что перенёс заболевание бессимптомно.
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с чего всё началось
«Самое удивительное — вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус»,— сказал Александр Лукашенко на встрече c белорусскими силовиками при посещении войсковой части внутренних войск МВД (цитата по БелТА
).
Коммерсантъвчера в 10:49

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Лукашенко рассказал о перенесенном коронавирусе

Известиявчера в 17:35

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:21

Лукашенко заявил, что перенес коронавирус

ТАССвчера в 11:42

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

RT на русскомвчера в 12:46

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Коммерсантъвчера в 10:49

Лукашенко переболел COVID-19

РИА Новостивчера в 10:42

Лукашенко переболел коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 10:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:16, Ашберн
Общество

Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости вчера в 05:49
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Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку

Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Авто

Модульный электрокар eBussy появится в Европе

Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
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Политика

В США хотят наводнить Европу газом ради «энергетической безопасности»

"Расширение американского энергетического экспорта поможет обеспечить Европе большую безопасность", - отметила Кэрол Миллер.
РЕН ТВ вчера в 23:50
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv вчера в 01:09
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Автоспорт

Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма

В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 27 июля в 14:29
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

ProstoProSport вчера в 23:38
Общество

Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет "осторожный оптимизм", митингующие после общения с ним успокаиваются.
РИА Новости вчера в 20:16
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Общество

Глава ДИТ о сценарии «Италия в руинах» и ошибках «Соцмониторинга»

В беседе с РБК глава департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко прокомментировал эти инциденты и рассказал, как власти намерены развивать «Соцмониторинг».
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Из-за подозрения на инсульт, которое позже подтвердилось, актрисе пришлось проследовать с врачами в больницу для дальнейших анализов.
CT news вчера в 14:15
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
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Общество

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
РИА Новости вчера в 17:59
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Экономика

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Армия и оружие

Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе

Иран потопил "фейковый" макет американского авианосца на учениях в Ормузском проливе.
Российская газета вчера в 23:27
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве

Один человек погиб, еще семь получили различные травмы в результате ДТП на юго-востоке Москвы.
Российская газета вчера в 23:41
3
Здоровье

Воронежцев просят одобрить расширение новой инфекционной больницы

Как уточнили в структуре, после завершения пандемии коронавируса в медцентр, возведенный всего за два месяца по типовому проекту Минобороны, переедет областная инфекционная больница.
Обозреватель Врн вчера в 13:12
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Общество

Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
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Футбол

«Зенит» делает шаг в сторону «Манчестер Сити». Семак хочет получать больше выгоды от фланговой игры

Ну а «Зенит» же обыграл соперника по ожидаемым голам (3,6 xG против 0,7 xG), по входам в штрафную (24 – 10), а сами питерцы создали лучший объем моментов в сезоне после игры с «Уралом» (7:0). Иными словами, критика «Зенита» действительно ничем не обоснована.
Спорт день за днем вчера в 09:29
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия вчера в 03:25
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Экономика

Стало известно о массовом интересе россиян к одному региону

Стало известно о массовом интересе российских туристов к Дальнему Востоку — большинство россиян хотели бы воспользоваться новыми чартерными рейсами и отправиться в путешествие по региону.
Lenta.ru вчера в 22:43
1
Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
РБК вчера в 17:38
7
Общество

Врачи рассказали об опасности дыни и арбуза

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве", что дыня противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и детям до двух лет.
Москва 24 вчера в 22:37
10
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru вчера в 04:02
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Общество

С крабовых компаний сняли арест, который блокировал сделку Собчак

Коммерсантъ вчера в 21:41
8
Кино

HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
Инфорос вчера в 13:20
3
Происшествия

В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2

ТАСС вчера в 23:48
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Происшествия

Водолазы исследуют затонувший в Крыму броневик

RT на русском 26 июля в 10:59
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