Lenta.ruЛукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречкуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль.Lenta.ruПо словам белорусского лидера, граница не должна препятствовать нормальной жизни, в том числе и соседям республики.РИА НовостиПрезидент добавил, что Белоруссия открывает границу, "особенно в канун религиозных праздников".Газета.RuПоследний заявил, что к своим соседям Белоруссия всегда относилась по-человечески и ожидает такого же отношения к себе, передает агентство БелТА.Южный ФедеральныйЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнЦарьградРЕН ТВИзвестияНародные новостиРусская ПланетаLife.ruГазета.RuКурьер. Среда. БердскПрофильPravda.RuRB НовостиФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииЛукашенко заявил, что поляки и литовцы просятся в Белоруссию за солью и гречкойИзвестия08:11Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и сольюНародные новости06:45Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречкуLenta.ru05:53Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и сольюREGNUM06:34Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы и просятся за гречкой и сольюРИА Новости06:18Лукашенко: поляки, литовцы и латыши на границе Белоруссии просятся купить гречки и солиГазета.Ru06:44Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и сольюPravda.Ru05:46Показать ещёОценить1,4KПоделиться