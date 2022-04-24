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Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль.
Lenta.ru
По словам белорусского лидера, граница не должна препятствовать нормальной жизни, в том числе и соседям республики.
РИА Новости
Президент добавил, что Белоруссия открывает границу, "особенно в канун религиозных праздников".
Газета.Ru
Последний заявил, что к своим соседям Белоруссия всегда относилась по-человечески и ожидает такого же отношения к себе, передает агентство БелТА
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Южный Федеральный

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Лукашенко заявил, что поляки и литовцы просятся в Белоруссию за солью и гречкой
Известия08:11
Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью
Народные новости06:45
Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречку
Lenta.ru05:53
Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью
REGNUM06:34
Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы и просятся за гречкой и солью
РИА Новости06:18
Лукашенко: поляки, литовцы и латыши на границе Белоруссии просятся купить гречки и соли
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Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и солью
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