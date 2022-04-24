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Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль.
Lenta.ru
По словам Лукашенко, граница не должна препятствовать нормальной жизни, и «соседям в том числе».
ПолитРоссия
Президент добавил, что Белоруссия открывает границу, "особенно в канун религиозных праздников".
Газета.Ru
Также белорусский лидер призвал соседние с Белоруссией страны "жить дружно".
Радио Sputnik

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Лукашенко заявил, что поляки и литовцы просятся в Белоруссию за солью и гречкой
Известия08:11
Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречку
Lenta.ru05:53
Лукашенко: поляки, литовцы и латыши на границе Белоруссии просятся купить гречки и соли
Газета.Ru06:44
Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и солью
REGNUM06:34
Лукашенко: Жители Польши, Литвы и Латвии просятся в Белоруссию за солью и крупами
Царьград06:00
Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью
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Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и солью
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