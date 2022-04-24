Lenta.ruЛукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречкуПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Польши и стран Прибалтики стоят вдоль границы страны в попытках купить гречку и соль.Lenta.ruПо словам Лукашенко, граница не должна препятствовать нормальной жизни, и «соседям в том числе».ПолитРоссияПрезидент добавил, что Белоруссия открывает границу, "особенно в канун религиозных праздников".Газета.RuТакже белорусский лидер призвал соседние с Белоруссией страны "жить дружно".Радио SputnikЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградРЕН ТВИзвестияНародные новостиРусская ПланетаLife.ruГазета.RuПрофильPravda.RuRB НовостиФАНИА Красная ВеснаПодробнее о событииЛукашенко заявил, что поляки и литовцы просятся в Белоруссию за солью и гречкойИзвестия08:11Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят у границы, чтобы купить соль и гречкуLenta.ru05:53Лукашенко: поляки, литовцы и латыши на границе Белоруссии просятся купить гречки и солиГазета.Ru06:44Лукашенко: поляки, латыши и литовцы просятся за гречкой и сольюREGNUM06:34Лукашенко: Жители Польши, Литвы и Латвии просятся в Белоруссию за солью и крупамиЦарьград06:00Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и сольюНародные новости06:45Лукашенко: поляки просят пропустить их в Белоруссию за крупой и сольюPravda.Ru05:46Показать ещёОценить888Поделиться