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Новости Брянска
Новости Брянска

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко исключил повторные выборы президента

Газета.Ru06:20
РБК

Лукашенко отказался проводить новые выборы главы Белоруссии под давлением

РБК04:34
Известия

Лукашенко отверг возможность перевыборов в Белоруссии

Известия04:28
Коммерсантъ

Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Коммерсантъ04:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

ТАСС04:25
Интерфакс

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Интерфакс04:21
RT на русском

Лукашенко заявил, что перевыборов в Белоруссии не будет

RT на русском04:08

Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
CT news11:35
1,6K

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат в выходные

Второе место по кассовым сборам в прошедшие выходные (более 6 млн долларов) занял триллер «Неистовый» с Расселом Кроу и Джимми Симпсоном, в котором маньяк решает отомстить женщине, подрезавшей его на светофоре.
Evo-rus.com08:46
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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