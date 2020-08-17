Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Смотрите также
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
«Калашников» создал новый автомат АК-19
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор попал в больницу
Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Комедия «Красотка в ударе» возглавила российский кинопрокат в выходные
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Украина отозвала посла в Белоруссии
В Мосгордуме назвали дату похорон актера Николая Губенко
Россельхознадзор предложил ужесточить борьбу со ввозом санкционки
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
Адвокат заявил, что жизни Ефремова угрожает опасность
Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Проходивший просмотр в «Челси» внук Назарбаева скончался в Лондоне
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки.В источнике
Подробнее о событии