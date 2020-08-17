Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии

Лукашенко напомнил, что в данный момент в стране ведется проработка вариантов изменения Конституции, что предусматривает в том числе перераспределение властных полномочий. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа, с этого дня в стране продолжаются протесты и забастовки.