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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Александру Лукашенко пришлось отвечать на предельно неудобные вопросы во время встреч с работниками минских заводов, а на улицах столицы снова собрались несколько тысяч недовольных. Президент тем временем рассказал об условиях новых выборов и о своем предложении пересчитать голоса избирателей.В источнике
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Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Газета.Ru01:24
РБК

Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

РБК00:25
РИА Новости

В оппозиции ответили на слова Лукашенко о пересчете голосов

РИА Новости02:10
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правдавчера в 14:19
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъвчера в 14:12
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
КП - Беларусь

«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

КП - Беларусь02:11

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В России рекордно подешевели кредиты

В июле в России был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов, при этом их полная стоимость так же оказалась беспрецедентно низкой, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Lenta.ru02:32
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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МТС и «МегаФон» прозванивают должника

MVNO-оператор получил иск за трафик Краснодарский виртуальный оператор Danycom, предлагавший бесплатную связь за рекламные SMS, столкнулся с исками от МТС и «дочки» «МегаФона» на 1,3 млрд руб. за неоплаченные услуги связи.
Коммерсантъ18:09

В Beat Saber появилась коллекция песен Linkin Park

В Steam цена одного трека составляет ₽ 61, а сборника — ₽ 430, на PlayStation 4 песни продаются по ₽ 143, а весь комплект обойдётся в ₽ 1 тыс. Linkin Park Music Pack для Beat Saber: Bleed it Out; Breaking The Habbit; Faint; Given Up; In the End; New Divide; Numb; One Step Closer; Papercut; Somewhere I Belong; What I've Done.
CyberSport.ru01:24
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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