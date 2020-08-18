Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Александру Лукашенко пришлось отвечать на предельно неудобные вопросы во время встреч с работниками минских заводов, а на улицах столицы снова собрались несколько тысяч недовольных. Президент тем временем рассказал об условиях новых выборов и о своем предложении пересчитать голоса избирателей.