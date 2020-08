В Beat Saber появилась коллекция песен Linkin Park

В Steam цена одного трека составляет ₽ 61, а сборника — ₽ 430, на PlayStation 4 песни продаются по ₽ 143, а весь комплект обойдётся в ₽ 1 тыс. Linkin Park Music Pack для Beat Saber: Bleed it Out; Breaking The Habbit; Faint; Given Up; In the End; New Divide; Numb; One Step Closer; Papercut; Somewhere I Belong; What I've Done.