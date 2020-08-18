Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
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Александру Лукашенко пришлось отвечать на предельно неудобные вопросы во время встреч с работниками минских заводов, а на улицах столицы снова собрались несколько тысяч недовольных. Президент тем временем рассказал об условиях новых выборов и о своем предложении пересчитать голоса избирателей.В источнике
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