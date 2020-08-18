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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Александру Лукашенко пришлось отвечать на предельно неудобные вопросы во время встреч с работниками минских заводов, а на улицах столицы снова собрались несколько тысяч недовольных. Президент тем временем рассказал об условиях новых выборов и о своем предложении пересчитать голоса избирателей.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Газета.Ru01:24
Телеканал 360°

Соратница Тихановской заявила, что пересчитать голоса невозможно

Телеканал 360°04:13
РИА Новости

В оппозиции ответили на слова Лукашенко о пересчете голосов

РИА Новости02:10
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила, что не получала от Лукашенко предложения пересчитать голоса. Но это уже и невозможно

Фонтанка.Ру04:35
РБК

Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

РБК00:25
Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
КП - Беларусь

«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

КП - Беларусь02:11

Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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