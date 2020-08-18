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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах.В источнике
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Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии опровергла слова Лукашенко о предложении пересчета голосов

Московский Комсомолец08:41
РБК

Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов

РБК00:25
Коммерсантъ

Оппозиция не получала предложение Лукашенко пересчитать голоса

Коммерсантъ05:07
РИА Новости

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новости05:46
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Газета.Ru01:24
Lenta.ru

Экс-кандидаты опровергли слова Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ru09:11
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
КП - Беларусь

«Ради Тихановской готовы бросить первого президента»: Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на выборах

КП - Беларусь02:11

Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра

Главная «драматургия» разворачивается сейчас на улицах и площадях городов Белоруссии, заявил художественный руководитель российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин, выступивший в поддержку уволенного накануне директора Национального академического театра имени Янки Купалы Павла Латушко.
Константин Райкин поддержал уволенного в Белоруссии директора театра
РБК09:00
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUM07:15
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В ВОЗ заявили о новой стадии пандемии коронавируса в АТР

Коронавирус в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в основном распространяют люди младше 50 лет, причем они зачастую даже не знают об этом, заявил во вторник региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Такеси Касай.
Интерфакс08:57

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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Скорлупа кешью восстанавливает поврежденные нервы

В лабораторных экспериментах химическое соединение, обнаруженное в скорлупе ореха кешью, способствовало восстановлению миелина, сообщает команда из Медицинского центра Университета Вандербильта в Proceedings of the National Academy of Sciences.
MedikForum.ru23:05

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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Доля китайского экспорта в мировом сократилась из-за разрыва цепочек поставок

Снижение доли китайского экспорта в мировом происходит на фоне настойчивых попыток Вашингтона «отвязаться» от китайских цепочек поставок и расстроить честолюбивые планы Пекина стать супердержавой в высоких технологиях.
Expert.ru06:47