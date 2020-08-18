Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.