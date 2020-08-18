Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах.В источнике
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Оппозиция Белоруссии опровергла слова Лукашенко о предложении пересчета голосов
Московский Комсомолец08:41