Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
С чего всё началось
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах. По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически.
РИА Новостивчера в 14:14
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