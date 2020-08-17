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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Александр Лукашенко рассказал, что предлагал пересчитать голоса на президентских выборах. По его словам, оппозиция отказалась от этого и настаивает на новых выборах. К этой идее глава государства отнесся скептически.
РИА Новостивчера в 14:14
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Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Газета.Ru

Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Газета.Ruвчера в 14:01
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новостивчера в 14:14
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъвчера в 14:12
РБК

Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

РБКвчера в 14:01
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правдавчера в 14:19
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50

В Белоруссии после трансляции разгона акций закрыли телеканал

В протоколе общего собрания, на котором присутствовали два человека, указано, что причиной увольнения Акберова стала трансляция видео с жестким разгоном акции протеста и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
РБК22:34
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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РФС проводит расследование в связи со смертью 17-летнего футболиста

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratingsвчера в 14:25
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