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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правда14:19
Газета.Ru

Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Газета.Ru14:01
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъ14:12
Lenta.ru

Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

Lenta.ru14:02
РБК

Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

РБК14:01
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новости14:14
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известия13:50

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Кокорин и еще 11 футболистов РПЛ прошли допинг-тестирование РУСАДА

Отмечается, что за последние полтора месяца допинг-тестирование прошли новичок «Спартака» Александр Кокорин, только что перешедший в «Урал» Владимир Рыков, игроки ЦСКА Константин Кучаев и Константин Марадишвили, футболисты «Сочи» Никита Бурмистров и Антон Заболотный.
Нева Спорт11:24