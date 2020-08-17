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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
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Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правда14:19
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новости14:14
РБК

Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

РБК14:01
Lenta.ru

Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

Lenta.ru14:02
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъ14:12
Газета.Ru

Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Газета.Ru14:01
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известия13:50

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

Наращивание военного присутствия США в Польше будет способствовать эскалации напряженности у западных границ России, заявила в понедельник, 17 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
Известия13:58
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Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.
Metaratings14:25
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Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.ру14:22

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Вести.Ru11:28
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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