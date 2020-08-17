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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
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Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правдавчера в 14:19
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъвчера в 14:12
РБК

Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

РБКвчера в 14:01
Газета.Ru

Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Газета.Ruвчера в 14:01
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новостивчера в 14:14

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2416 августа в 04:34
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«Полюс» консолидирует активы «Лензолото»

Акционеры "Лензолота", которые примут решение об отчуждении принадлежащих им акций "Лензолота", будут иметь право выбрать получение или (1) обыкновенных акций "Полюса", или (2) денежных средств из расчета 19 567 рублей за одну обыкновенную акцию "Лензолота" и 3 607 рублей за одну привилегированную, или (3) как обыкновенных акций "Полюса", так и денежных средств.
Finam.Ruвчера в 03:57

Казахстан заходит на второй круг

Власти вновь ослабляют режим карантина Государственная комиссия под руководством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина приняла решение о смягчении с понедельника, 17 августа, жестких карантинных мер, действовавших в стране с 5 июля.
Коммерсантъвчера в 15:59

Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
NewInformвчера в 05:13
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ruвчера в 07:39
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Белорусские националисты предложили свою программу развития страны

3. введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство.
Евразия Dailyвчера в 03:32
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Мошенника из Анивы взяли по горячим следам

Преступная деятельность пресечена сотрудниками управления по экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
SakhalinMedia.ruвчера в 03:17