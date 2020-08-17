Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
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