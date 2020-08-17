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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиционерам пересчет голосов на президентских выборах. Однако им, по словам господина Лукашенко, нужны новые выборы. Об этом он рассказал во время сегодняшней встречи с рабочими на «Минском заводе колесных тягачей» (МКЗТ).В источнике
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Lenta.ru

Соратница Тихановской опровергла предложение Лукашенко о пересчете голосов

Lenta.ruвчера в 16:48
Известия

Лукашенко рассказал об отказе оппозиции пересчитывать голоса на выборах

Известиявчера в 13:50
РИА Новости

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

РИА Новостивчера в 14:14
Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Коммерсантъвчера в 14:12
РБК

Лукашенко заявил о своем предложении оппозиции пересчитать голоса

РБКвчера в 14:01
Газета.Ru

Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Газета.Ruвчера в 14:01
Комсомольская правда

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

Комсомольская правдавчера в 14:19

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новостивчера в 03:14
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
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