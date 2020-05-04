с чего всё началось

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

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