Политика
ТАССЛукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом
Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:48, Ашберн
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников
Эксперт предупреждает: уязвимее всего в этой ситуации пожилые люди, они доверчивее и наивнее.
Портал Поиск 09:57
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Здоровье
В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть 10:22
Общество
В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей
На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
Политика
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
Лидер украинской партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером.
ТАСС 05:45
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE".
РИА Новости 08:55
Экономика
Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале
Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором.
Газета.Ru 01 мая в 10:30
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Кино
Вин Дизель поведал, когда напишут сценарий «Риддика 4»
Некоторое время назад актер Вин Дизель в сети опубликовал пост, в котором поведал, когда напишут сценарий «Риддика 4: Фурия».
HotGeo 09:11
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отец актера Вафа всегда хорошо относился к сыну, несмотря на то, что знал — он ему не родной.
StarHit.ru 02 мая в 15:40
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу
Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам.
Lenta.ru 08:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Липецкой области от коронавируса вылечились 109 человек
Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, таким образом, выздоровели 109 из 520 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
РИА Новости вчера в 10:44
Кино
Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома
Слухи о скорой встрече Питера Паркера и Эдди Брока витают в интернете с момента успешного выхода «Венома» в прокат.
Киноафиша России 07:16
Армия и оружие
Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем
Эксперты китайского издания «Sohu» считают, что после ввода в эксплуатацию нового российского атомного авианосца «Москва» он сможет бросить вызов американскому флоту.
Военное дело 03:38
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Наука
Загадочное массовое исчезновение пчел объяснили
Ученые Ньюкаслского университета выяснили возможную причину загадочного вымирания пчел и исчезновения колоний медоносных насекомых в Великобритании.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 02 мая в 03:50
Наука
Ученые опровергли популярный миф о пандемии чумы
Ученые смоделировали распространение чумы в 542 году в Византийской империи и пришли к выводу, что пандемия не была настолько смертоносной, как считалось ранее.
РИА Новости вчера в 10:30
Кино
СМИ: у Асоки Тано во втором сезоне «Мандалорца» будет гостевая роль
Игромания.ру 07:38