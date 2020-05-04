Политика

ТАССТАССЛукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.
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с чего всё началось
Выборы президента в Белоруссии пройдут летом, заявил глава государства Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с коллегой из Молдавии Игорем Додоном, сообщает
 агентство «Белта».
РБК08:30

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Лукашенко назвал сроки проведения президентских выборов в Белоруссии

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Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

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Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут до конца лета

Коммерсантъ08:27

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

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Лукашенко назвал сроки президентских выборов в Белоруссии

Газета.Ru07:44
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн

Александр Лукашенко: выборы в Беларуси не перенесут

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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Российская газета 08:27
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.
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Игры

В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

REGNUM 07:22
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Политика

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РБК вчера в 23:11
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Экономика

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Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
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Общество

Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Происшествия

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Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.
РИА Новости 06:48
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Энергетика

В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью

Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
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Общество

С 11 мая Украина начнет ослаблять карантинные ограничения

Украина продлила карантин до 22 мая, однако с 11 мая начнется поэтапное ослабление карантинных ограничений.
Известия 07:51
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Общество

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РИА Новости 07:07
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Политика

В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
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Общество

В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.
РИА Новости 04:26
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Общество

Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
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Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми.
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Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

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Общество

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В Крыму рассматривают вопрос введения масочного режима с 12 мая

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RT на русском 08:22
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
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Врач рассказал, как нельзя лечить COVID-19

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РИА Новости 07:30
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Происшествия

Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде

Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
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Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
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Здоровье

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории, назвал симптомы коронавируса, которые чаще всего наблюдаются у заболевших в первые два-три дня.
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Здоровье

Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в стране.
News.ru 07:45
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