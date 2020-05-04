с чего всё началось

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 332

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Происшествия В Тюмени нашли сбежавшего 15 лет назад из части солдата Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО. 64

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Общество В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры. 285

Шоу-бизнес Принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон Британский принц Уильям годами избегал брака с Кейт Миддлтон, откладывая свадьбу на потом. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Политика Песков допустил участие Путина в мероприятиях 9 мая Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, но они не будут массовыми. 39

Общество Вирусолог назвал меры, которые останутся после ослабления режима Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что часть ограничительных мер останется до появления вакцины.

Общество Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес. 18

Футбол France Football назвал гол Зидана лучшим в истории Лиги чемпионов Париж, 4 мая 2020, 07:55 — REGNUM Лучшим голом в истории Лиги чемпионов признан мяч Зинедина Зидана, забитый им в 2002 году, по версии France Football. 1

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