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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко назвал овцами участников акций протеста в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал овцами участников акций протеста, которые начались после завершения выборов главы государства 9 августа. Сами выборы он расценил как праздник.В источнике
Александр Лукашенко
Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять.
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РИА Новости

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

РИА Новости05:57
РБК

Лукашенко назвал овцами участников протестов

РБК07:04
Интерфакс

Лукашенко заявил о координации протестов из Польши, Великобритании и Чехии

Интерфакс06:01
Комсомольская правда

Лукашенко cчитает, что протестующими в Минске управляли из Чехии, Польши и Британии

Комсомольская правда07:33
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа

Газета.Ru05:48
ТАСС

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

ТАСС05:45
Коммерсантъ

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

Коммерсантъ05:40

Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

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