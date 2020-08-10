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Москва 24
Москва 24

Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за рубежа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что участниками массовых протестов, произошедших в Минске в день выборов, управляли из-за рубежа. Он отметил, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Лукашенко увидел польский, британский и чешский след за беспорядками в стране

Российская газета06:27
Коммерсантъ

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

Коммерсантъ05:40
РИА Новости

Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником

РИА Новости05:57
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что протестующими в Белоруссии управляли из-за рубежа

Газета.Ru05:48
News.ru

Лукашенко заявил об участии россиян в акциях протеста

News.ru06:47
ТАСС

Лукашенко заявил, что протестующими управляли из Польши, Великобритании и Чехии

ТАСС05:45
Интерфакс

Лукашенко заявил о координации протестов из Польши, Великобритании и Чехии

Интерфакс06:01

О росте интереса налоговой к счетам клиентов сообщают российские банки

Во время длительного периода ограничительных мер, которые были связаны с пандемией коронавируса, налоговые проверки счетов российских граждан в банках не проводились, однако сейчас налоговые органы активно направляют запросы в финансовые организации.
Live247 августа в 07:12
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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