Летальность коронавируса в Москве с начала эпидемии составила 2,4-4,9%

"Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, [или] 4,9%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.