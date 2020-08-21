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Лукашенко заявил, что решит проблемы в Белоруссии в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Об этом сообщает агентство "БелТА".В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в «ближайшие дни» намерен разрешить кризисную ситуацию в стране, возникшую после выборов главы государства, передает
 «Белта».
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