Лукашенко заявил, что решит проблемы в Белоруссии в ближайшие дни
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни решит ситуацию, которая сложилась в республике после выборов. Об этом сообщает агентство "БелТА".В источнике
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