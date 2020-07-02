с чего всё началось

Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране". Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, глава государства напомнил, что скоро в Белоруссии пройдут президентские выборы.

Общество Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля "С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе. 6

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Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 98

Политика В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера. 259

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Политика Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия". 4

Здоровье Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень любителям алкоголя Врачи рассказали о том, какую диету следует соблюдать любителям спиртного, чтобы восстановить печень, пишет Happy news.

Здоровье Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 3

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Космос Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов. 2

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Футбол Родриго получил травму колена в матче с «Атлетиком» Форвард «Валенсии» Родриго получил травму колена в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:2), сообщается на сайте клуба.