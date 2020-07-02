Политика

CT newsCT newsЛукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
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Александр Лукашенко
Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.
— Александр ЛукашенкоТВ Центр 15:01
с чего всё началось
Выступая 2 июля в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Лукашенко сообщил, что «к своей независимости белорусы шли более тысячи лет», сказано в официальном сообщении
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