с чего всё началось

Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы.

Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

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