Политика
CT newsЛукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Президент Александр Лукашенко выразил мнение, что русский и украинский народ завидует Белоруссии, потом что они находятся "в безопасной, спокойной стране".
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Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы.
с чего всё началось
Выступая 2 июля в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, Лукашенко сообщил, что «к своей независимости белорусы шли более тысячи лет», сказано в официальном сообщении.REGNUM15:09
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