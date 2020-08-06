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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что стал бы воевать за Крым. Об этом сообщает интернет-издание "ГОРДОН". "Я бы воевал за Крым!" - заявил белорусский лидер, добавив, что в этих боях погибли бы много человек.В источнике
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РИА Новости Крым

Лукашенко – украинцам: «я бы воевал за Крым»

РИА Новости Крым12:34
ТАСС

Лукашенко заявил, что Украина «безалаберно и бестолково» отнеслась к Крыму в 2014 году

ТАСС12:31
РИА Новости

Лукашенко заявил, что «воевал бы за Крым»

РИА Новости12:04
РБК

Лукашенко ответил на вопрос о готовности воевать за Крым

РБК12:30
Взгляд.ру

Лукашенко заявил о «бестолковом» отношении Украины к Крыму

Взгляд.ру12:49
Царьград

Кто сдал Крым? Лукашенко обвинил Украину в безалаберности

Царьград12:27
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым

Газета.Ru10:02
КП - Беларусь

Лукашенко о том, как он бы защищал Крым: «Там бы легло уже тысячи человек!»

КП - Беларусь12:37

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT news09:41
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